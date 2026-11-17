Чем запомнится дата 17 ноября в истории Карелии и России

В этот день, 17 ноября, в 1918 году было принято постановление Олонецкого губернского отдела народного образования о введении в губернии обязательного всеобщего обучения.

В 1944 году 17 ноября в Петрозаводске организовано протезно-ортопедическое предприятие.

А 1977 году в этот день было принято Постановление Верховного Совета Карельской АССР о создании Костомукшского поселкового Совета. В этот же день в 1982 году таможенный пост «Люття» Выборгской таможни преобразован в Костомукшскую таможню.

17 ноября 1999 года в посёлке Калевала открылся Калевальский национальный краеведческий музей.

На уровне России день 17 ноября также ознаменован заметными событиями. Например, в 1757 году по распоряжению императрицы Елизаветы Петровны указом Правительствующего сената учреждена Императорская Академия художеств. А в 1804 году в этот день именным высочайшим указом императора Александра I учреждены университеты в Казани и Харькове.

17 ноября 1913 году в свет вышел первый выпуск иллюстрированного журнала «Кинотеатр и жизнь».

А в 1933 году в этот день создан Всероссийский научно-исследовательского института физической культуры (ВНИИФК).

17 ноября 1938 года стало важной датой в истории политических репрессий. Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия» упразднены чрезвычайные судебные тройки.

В 1948 году в этот день крейсер «Аврора» был поставлен на вечную стоянку в Ленинграде у Петроградской набережной на Большой Невке.

В 1953 году 17 ноября в Москве открылся доступ в мавзолей Ленина-Сталина.

17 ноября 1978 года ТАСС сообщил об успешном испытании нейтронной бомбы в СССР.

А в 2013 году в этот день при заходе на посадку в аэропорту Казани разбился самолёт Boeing 737-500 авиакомпании «Татарстан», погибли 50 человек.

Каждый новый день теперь можно сопоставить с аналогичной датой в истории Карелии и России, благодаря проекту «Оглянись назад» с Михаилом Семеновым. А, как мы знаем, в исторических параллелях кроется немало интересного.