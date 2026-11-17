Работодатели начали снижать расходы на фонд оплаты труда в стране

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Многие российские работодатели начали резать расходы на фонд оплаты труда из-за экономического спада. Об этом рассказал сенатор Совета Федерации Айрат Гибатдинов, его слова приводит НСН.

Как отметил член комитета по науке и образованию СФ, работодатели переводят сотрудников на дистанционку или отправляют в отпуска. Некоторые компании объединяют функции работников.

Гибатдинов заявил, что причинами такого положения дел стали рост налоговой нагрузки на бизнес, а также санкции, обрушившие выручку ряда компаний.

Ранее сообщалось о том, что жительница Карелии пошла на преступление из-за нехватки денег.