Крысы вновь беспокоят жителей карельской столицы

Фото создано с помощью Алиса AI

Сразу в двух разнопрофильных городских сообществах, «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» и «ДТП Петрозаводска и Карелии», жители карельской столицы озвучили наболевшую проблему – крысы.

В первом случае грызуны были замечены на улице Машезерской у дома 31.

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«Как же наверно уютно и тепло крысам <…> Сами люди из шин строят дом для крыс. Ну не всегда же сидеть в норке, надо и крысам посидеть и в шинах, можно на людей посмотреть, удобно и видно, кто и когда им покушать принесут»,

- написал автор поста.

Схожая ситуация с домиками для серых хвостатых наблюдается на улице Бесовецкой. Горожанин обратил внимание на беспорядок и антисанитарию на мусорной площадке.

«Мусор везде и всюду! Крысы кишат!»

- констатировал петрозаводчанин.

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Свои слова автор сообщения подкрепил фотографиями, на которых видно, что на и вокруг площадки скопились бытовые отходы, автомобильные шины. Кроме мусорно-крысиной проблемы, горожанин обратил внимание на то, что контейнеры находятся на проезжей части и создают препятствия для пешеходов и для транспорта.

«Кстати, дальше, у детского сада № 79, тоже на Бесовецкой, картина ещё хуже!»,

— уточнил автор поста.

Ранее больше дюжины свалок обнаружили вдоль автодороги в Петрозаводске.