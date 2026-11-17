18-летний футболист умер после удара мячом в голову в Аргентине

Фото: «Петрозаводск говорит»

Трагический инцидент произошел во время одного из матчей Кубка Плата юношеского турнира Аргентинской футбольной ассоциации. 18-летний футболист молодежной команды «Эсейса» получил мощнейший удар в голову мячом, а после скончался в больнице. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на TyC Sports.

По данным источника, спортсмену оказали первую медицинскую помощь на месте происшествия, а затем доставили в больницу, но даже проведенная операция не помогла.

Сообщается, что из-за инцидента на поле организаторы остановили встречу, а также отменили запланированные ранее футбольные баталии.