В России покажут новый сериал Бортко

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Заслуженный артист России и Карелии Валерий Чебурканов воплотил на экране образ 34-го президента Америки Дуайта Эйзенхауэра.

Артист «Творческой мастерской» исполнил роль в новом историческом сериале «Сталин» (16+) режиссера Владимира Бортко.

«На фоне только что завершившейся Великой Отечественной войны перед Иосифом Сталиным встают масштабные задачи: восстановить экономику страны, наладить мирную жизнь и удержать контроль над политической системой. Важное место здесь занимает нарастающее противостояние СССР и США, определившее вектор развития обоих государств», - говорится в релизе на «Кинопоиске».

Главную роль в проекте исполнил Игорь Миркурбанов. В сериале также снялись звезды кино и театра Виктор Сухоруков, Артур Ваха, Дарья Мороз, Юрий Кузнецов и другие.

Премьера сериала состоится 26 ноября на онлайн-платформе, с 6 декабря – на экране.