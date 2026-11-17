В России предложили жесткие ограничения для клиентов банков, в том числе на снятие наличных

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В России для усиления борьбы с мошенниками и дропперами предлагают ввести новые ограничения в сфере финансовых услуг.

В частности, банкам предлагают ограничивать дистанционный доступ к счетам клиентов-физлиц, запрещать снимать наличные в банкоматах, если граждане не предоставят свой ИНН. Нововведения содержатся в поправках ко второму чтению законопроекта об особенностях исполнения бюджета России, на них обратило внимание РБК.

Если инициативу одобрят, то банкам дадут время до 1 января 2028 года узнать у клиентов сведения об ИНН. Если клиент не предоставит данные, ему могут закрыть на полгода дистанционный доступ к счетам, ограничить снятие наличных в банкомате с помощью карты или через электронной кошелек. Если клиент продолжит артачиться, то банк может прекратить дистанционный доступ к счетам и картам.

Для иностранцев и лиц без гражданства, которые не стоят на учете в налоговой, требования об обязательном ИНН и об ограничении доступа к счетам начнут применять с 1 сентября 2027 года.