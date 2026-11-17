Пассажирам придется платить больше на рейсах в Сегежу и Надвоицы

Фото "Петрозаводск говорит"

Частный перевозчик повышает цены на проезд в автобусах Петрозаводск-Сегежа (рейсы №527Э и 527А) и Петрозаводск-Надвоицы через Сегежу. Об этом информирует паблик ГУП РК «Карелавтотранс».

По данным источника, билет до остановки Маяк (развилка на Медвежьегорск) на рейсе №527Э будет стоить 1100 рублей. Билет до автовокзала Медвежьегорска на рейсе №527А обойдется в 1500 рублей. Стоимость проезда до Сегежи составит 1500 рублей, до поселка Надвоицы - 1800 рублей.

Изменения вступают в силу с 24 ноября.

Ранее сообщалось о том, что турбазу на острове в Карелии снесут по решению суда.