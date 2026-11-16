В Эссойле состоялся настоящий праздник живота

Фото: Олег Обносов

Не просто кулинарное состязание, а настоящее гастрономическое путешествие гости и участники совершили, не покидая стен зала эссойльского Дома культуры. Участники из Эссойлы представили богатство кухонь разных народов России: здесь встретились русская, карельская, грузинская, белорусская и чувашская кулинарные традиции. Закрыв глаза и попробовав предложенные блюда, можно было мгновенно перенестись в разные уголки страны.

За звание лучших в кулинарном мастерстве боролись дружные семьи из Эссойлы.

Многие зрители были приятно удивлены рецептом пельменей, тесто для которых готовилось на молоке. А такие угощения, как грузинские хачапури и карельские калитки, просто таяли во рту, оставляя незабываемые впечатления. Участники фестиваля не только продемонстрировали свои кулинарные таланты, но и порадовали публику творческими номерами, выйдя на сцену в ярких национальных костюмах.

Первое место заняла семья Калининых, представившая чувашские хуплу. Аромат свежеиспеченного пирога мгновенно наполнил зал. Победители стали обладателями термоса.

«Мне как раз он в хозяйстве нужен»,

– приняла с благодарностью приз Алена Калинина.

Другие участники и победители также не остались без подарков.

Фестиваль «Хлебосольная Россия» в Эссойле действительно оправдал свое название, подарив гостям не только вкусную еду, но и незабываемые впечатления, объединив всех за общим столом.