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16 ноября 2026
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Здоровый интерес

В России создают вакцину-спрей от атаки шести видов вирусов

Разработка должна сформировать иммунитет сразу против шести респираторных вирусов
ученый смотрит в микроскоп
Фото сгенерировано Алиса AI

В России разрабатывают вакцину-спрей сразу против шести респираторных вирусов. О создании поливакцины российскому информационному агентству Национальная Служба Новостей рассказал молекулярный биолог, академик РАН Петр Чумаков.

Создать чудо-вакцину вполне реально, по мнению специалиста. Однако разработка займет много времен – из-за тестирования каждого ее компонента. Кроме проверки эффективности, разработка должна пройти и испытание на безопасность, отметил ученый.

Сейчас проходят доклинические исследования новой вакцины, которая должна формировать иммунитет сразу против шести респираторных вирусов. Препарат содержит антигены трех вариантов вируса гриппа, SARS-CoV-2, респираторно-синцитиального вируса и метапневмовируса. 

Это будет вакцина-спрей, ее нужно впрыскивать в нос. Препарат будет воздействовать на слизистую носа, которая считается главным барьером для ОРВИ, так именно там, как считается, и находятся «ворота инфекции». После применения вакцины должен формироваться клеточный иммунитет: клетки распознают зараженные клетки в слизистой и их уничтожат. Это значит, что вирус не сможет распространиться дальше, как рассказал биолог.

Он добавил, что новую вакцину можно будет применять далеко не всем пациентам – в группу риска попали пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями.

 

 

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