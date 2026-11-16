В городе Карелии объединят детские сады, но закрывать их не будут

Глава Карелии объяснил смысл реорганизации детсадов в Сегеже

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Ситуацию с планами по реорганизации детского сада для особенных детей в Сегеже обсудили в правительстве Карелии.

С 1 января 2027 года в Сегеже пройдет реорганизация четырех муниципальных детских садов, подтвердил глава Карелии Артур Парфенчиков. По его словам, процедура не предполагает закрытия дошкольных организаций: «Действующие сады продолжат работу». Руководитель региона подчеркнул, что в полном объеме сохранится работа специалистов с детьми с ОВЗ и инвалидностью.

Но вместо восьми юридических лиц останется четыре. Так садик № 4 присоединится к детсаду № 6, а сад № 14 - к детсаду № 10, сад № 22 - к детскому саду № 17, а дошкольное учреждение сад № 18 - к детскому саду № 23.

В процессе реорганизацию ожидают сэкономить деньги, которые направят на детей.

«Сокращение административного аппарата позволит направить часть сэкономленных средств на то, что действительно важно: на питание детей, ремонты, приведение в порядок игровых площадок»,

- сообщил 16 ноября глава региона.

Он подчеркнул, что для детей и родителей ничего не изменится.