Петрозаводчанин и кондопожанин попались скрытому патрулю

Скрытый патруль зафиксировал два опасных обгона в Прионежском районе

Фото: Госавтоинспекция по РК

На федеральной автодороге в Прионежском районе экипаж скрытого патруля выявил два обгона по встречной полосе на опасном участке дороги. Инциденты произошли 15 ноября.

Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали маневры на видео и передали информацию ближайшему патрулю ДПС, который остановил нарушителей. Любителями «встречки» оказались житель Петрозаводска 1986 года рождения. Он управлял Kia Rio, а также житель Кондопожского района 1969 года рождения на Opel Astra.

В отношении мужчин возбуждены дела о выезде на «встречку». Водителям грозит штраф в размере 7,5 тысяч рублей либо лишение прав на срок до шести месяцев. Как наказать нарушителей, решит суд, уточнили в Госавтоинспекции Карелии.