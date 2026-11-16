Житель Карелии взял с клиента деньги за ремонт, которого не было

Ранее судимый житель Прионежского района вновь услышал вердикт Фемиды

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В суде Кондопоги завершилось рассмотрение уголовного дела о хищении чужого имущества путём обмана, совершённом с причинением значительного ущерба гражданину.

Установлено, что ранее судимый житель Прионежского района занимался ремонтом цифровой техники и электроники. Одну из клиенток он убедил в необходимости дорогостоящего ремонта ноутбука. Женщина перевела деньги за услугу, а «мастер» вернул технику владелице, сообщив заведомо ложные сведения о произведенном ремонте, замененных деталях и их стоимости.

Суд назначил мужчине наказание в виде реального лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также обязал компенсировать имущественный ущерб, причиненный потерпевшей.

Приговор не вступил в законную силу, уточнили в паблике Кондопожского городского суда.