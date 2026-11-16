Памятник из красного кирпича продают в Карелии за 22 млн рублей

В Лахденпохском округе торгуют историческим зданием паровозного депо

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Красивое здание площадью более 279 квадратных метров из красного кирпича продают в Карелии. Объявление на популярной площадке привлекает внимание тем, что выставленное на продажу здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения и было построено еще в 1893 году по проекту архитектора Кнута Нюландера.

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Здание паровозного депо «Яккима» с водонапорной башней продают в Лахденпохском округе почти за 22 млн рублей. Объект потребует дополнительных вложений, так как нуждается в ремонте. Также новому хозяину достанется 26 соток земли.

Депо и территорию предлагают использовать для туристического или музейного проекта, общественного пространства, гостиницы или ресторана.