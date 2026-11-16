Карелия оказалась в нижней части рейтинга по приверженности ЗОЖ

Жители Карелии оказались более привержены здоровому образу жизни, чем в Мурманской и Архангельской областях

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Карелия оказалась ближе к концу в рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни.

Тщательнее всего о своем здоровье заботятся жители Дагестана, Чечни и Ингушетии. Высокие позиции в рейтинге регионов Северного Кавказа связаны с низким потреблением табака и алкоголя, высокой долей населения, занимающегося спортом. В конце рейтинга – Забайкальский край, Еврейская автономная область, Магаданская область, Камчатка и Хакасия.

Карелия заняла 66 строчку в рейтинге с баллом за 2025 год – 38,9, Мурманская область – 77, Архангельская – 79, Вологодская – 58, Ленинградская – 31.

Десятый рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни подготовили аналитики РИА Новости. В его основе - девять показателей: потребление алкоголя и табака, распространенность наркомании, занятия спортом и условия труда, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.