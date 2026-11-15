Деревня Косалма стала очередной точкой на карте земельных конфликтов

Канава раздора. Дорогу решили проложить по участку соседа

фото: Антонина Кябелева

Текст: Антонина Кябелева

Считается, что вода камень точит. Но то, что происходит в Карелии в области земельных отношений, кажется, не в силах изменить ни многочисленные судебные споры, ни жалобы граждан, ни вопиющие случаи предоставления земельных участков, уже находящихся в собственности.

Михаил Абрамов истратил два года на то, чтобы «отбить» в суде право на свой участок. Да и то пока только в суде первой инстанции.

Участок в деревне Косалме, которая считается одним из самых элитных мест вблизи Петрозаводска, у Абрамова с 1992 года. Здесь расположен небольшой скромный дом. Начиная с ранней весны и до наступления морозов, пенсионер живет в деревне.

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Так получилось, что его участок разделен канавой, которая идет вдоль дороги, под ней, тянется к озеру Укшозеро и считается водоотводной, дренажной. Фактически речь идет о двух участках, разделенных канавой. До поры, до времени узкая полоска земли считалась государственной собственностью. Пока не появились интересанты.

«По всем документам, которые мне поступали из различных органов власти, эта канава считалась мелиоративной»,

– сказал Михаил.

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Он не собирался продавать участок, а потому не спешил с его межеванием. В свое время были составлены проекты границ земельного участка с контрольными точками. За их составление заказчику пришлось платить. Но документы в районной администрации затерялись. Мужчина обращался в прокуратуру и руководителю района было выдано предостережение о недопустимости нарушения закона. Но документов так не нашли, и Михаил махнул рукой.

«Документы, подтверждающие право собственности, у меня есть, никто на мой участок не посягал, продавать его я не планировал, поэтому не волновался»,

– так рассуждал он.

Как оказалось, напрасно. Около двенадцати часов ночи 24 сентября 2024 года его разбудил отчаянный лай его собаки. Михаил вышел на улицу и увидел на подъездной дороге экскаватор и два камаза с землей.

«Я поинтересовался у рабочих, что они собираются делать? Они сказали, что намерены снести мой забор. Я подумал, что произошла техническая ошибка. Мне показали в телефоне фотографию документа, в котором значился заказчик работ и схему соседнего участка, который залезал на мою землю»,

- вспомнил мой собеседник.

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Он не позволил проводить работы на своем участке, пригрозив полицией. Разбираться с несговорчивым соседом приехал Карен Погосян, супруг хозяйки участка. Спор очень быстро перешел в судебную плоскость.

Выяснилось, что земельный участок по соседству от Абрамова был выделен в 2023 году Асмик Туманян. В августе 2024 года между Туманян и Министерством имущественных и земельных отношений (МИЗО) РК было заключено соглашение о перераспределении земель, государственная собственность на которые не разграничена. Благодаря этому документу от участка, образно говоря, отошел отросток – полоска земли, проходящая в районе канавы.

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В общем, проезд к участку Туманян решили проложить вдоль канавы, то есть фактически по земле Михаила. Хотя доступ к нему существует со стороны автодороги Петрозаводск – Гирвас. Абрамов предположил, что Туманян просто не хотела тратить лишние деньги, чтобы обустроить подход к своему участку от главной автотрассы. Дешевле было сделать проезд через участок соседа. Понятно, что любой человек, представив, что через его участок теперь будет идти дорога к новоселам, не испытал бы восторга.

Для Михаила начался период борьбы за право спокойно жить на своей земле. Сначала, рассказал он, была встреча в РГЦ «Недвижимость»:

«Мне сообщили, что якобы для осмотра участка в ноябре 2024 года приезжал кадастровый инженер, и мой участок был признан самовольно занятым. Информация была передана в Росреестр. Я предъявил документы, подтверждающие право собственности».

Но демонстрацией правоустанавливающих документов конфликт уладить не удалось. Участок вместе с новым «отростком» уже был зарегистрирован и предоставлен Туманян. Признавать, а главное исправлять свои ошибки ни в РГЦ «Недвижимость», ни в МИЗО не стали.

По словам Михаила, со стороны Росреестра было проведено с десяток различных проверок, были суды, где мужчина упорно стоял на своем, доказывая свою правоту.

Абрамову пришлось пригласить кадастровых инженеров для составления межевого плана. Было выявлено незаконное наложение одного участка на другой. Поэтому в регистрации межевого плана Михаилу отказали. Он обратился в Прионежский районный суд.

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В рамках судебного разбирательства были проведены судебные землеустроительные экспертизы. Эксперт тоже выявил пересечение земельных участков Туманян и Абрамова. При этом, отмечено в экспертизе, минимальная ширина земельного участка Туманян в части его пересечения с землей соседа составляет 5,2 метра. А правила землепользования и застройки Шуйского сельского поселения устанавливают, что ширина участка не должна быть меньше 12 метров. Речь идет как раз о том «аппендиксе», который внедрился на участок Абрамова. Эксперт указал на необходимость проведения мелиоративных работ по отводу поверхностных вод. В противном случае затопить может и часть участка Абрамова, и автомобильную дорогу. Экспертиза выявила и то, что при межевании участка, выделенного Туманян, никто не согласовывал местоположение участка с соседями. Экспертиза подтвердила, что существуют альтернативные пути доступа к участку Туманян.

Судья Лариса Овсова удовлетворила иск Михаила Абрамова частично. Впрочем, главное его требование, связанное с отменой соглашения между МИЗО и Туманян о перераспределении земель, в результате которого и возник конфликт, суд посчитал правомерным. Овсова признала недействительными результаты кадастровых работ по образованию земельного участка (с появившимся отростком) с кадастровым номером 10:20:0010301:453, который, если решение районного суда вступит в законную силу, должен быть исключен из ЕГРН.

Земельный участок Туманян основательно зарос. Не заметно, чтобы там проводились хоть какие-то работы. Он выглядит брошенным и никому не нужным.

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Михаил пережил множество проверок. Судебные процессы длились свыше двух лет. Не исключено, что решение Прионежского районного суда попытаются обжаловать в апелляционной инстанции. За это время пенсионеру пришлось истратить серьезные для него суммы, чтобы доказать свое право на свою же землю. О психологических издержках, которые неизменно сопровождают человека, столкнувшегося с несправедливостью, я молчу.

Зато для чиновников МИЗО и сотрудников РГЦ «Недвижимость», чьи решения ввергли пенсионера в круговорот судебных разбирательств, дело Абрамова одно из многих в их трудовых буднях. И далеко не самое скандальное. Количество земельных конфликтов, я уверена, будет только нарастать. Так всегда бывает, когда отвечать за ошибки, промахи, и сомнительные решения чиновников приходится гражданам, не имеющим ни влиятельных связей, ни административной «подпорки», ни банковских счетов с круглыми суммами.