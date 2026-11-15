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15 ноября 2026
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Автоклуб 10 RUS

Автомобилисты прощаются с подвеской на плохой дороге в Карелии

Участок дороги в туристическом округе Карелии превратился в лунный пейзаж
грунтовая дорога в грязи
изображение сгенерировано Алисой AI

Дорога в Сортавальском округе приводит в шок водителей.

Лунный пейзаж водители наблюдают на участке автодороги между Рускеалой и Кааламо. Водители вынуждены скидывать до минимума скорость, чтобы не пробить колесо или не повредить подвеску.

«На всей протяженности этого участка «чудеса на виражах» просто!»

 - пожаловались в сообществе «Подслушано в Сортавала».

плохая дорога

 

«Сегодня за ночь это все замерзло и стало еще «лучше»! 6 км ехал 20 минут», - отреагировали в комментариях.

Впрочем, кто-то явно уже привык к стабильно плохим дорогам, а кто-то посчитал, что местным жителям еще повезло, ведь есть дороги в разы хуже.

«Что не так, там всегда так было».

«Там все время так, ничего удивительного…»

Ранее в рубрике Автоклуб 10 RUS было опубликовано: В авариях в Карелии погибли 57 человек

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