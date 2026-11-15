Автомобилисты прощаются с подвеской на плохой дороге в Карелии

Дорога в Сортавальском округе приводит в шок водителей.
Лунный пейзаж водители наблюдают на участке автодороги между Рускеалой и Кааламо. Водители вынуждены скидывать до минимума скорость, чтобы не пробить колесо или не повредить подвеску.
«На всей протяженности этого участка «чудеса на виражах» просто!»
- пожаловались в сообществе «Подслушано в Сортавала».
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«Сегодня за ночь это все замерзло и стало еще «лучше»! 6 км ехал 20 минут», - отреагировали в комментариях.
Впрочем, кто-то явно уже привык к стабильно плохим дорогам, а кто-то посчитал, что местным жителям еще повезло, ведь есть дороги в разы хуже.
«Что не так, там всегда так было».
«Там все время так, ничего удивительного…»