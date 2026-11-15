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15 ноября 2026
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Россия

Вылет в Москву задержали из-за угроз пассажира захватить самолет

Пассажира задержали после пьяной выходки в аэропорту Волгограда
крыло самолета в небе
фото «Петрозаводск говорит»

Нетрезвый пассажир рейса Волгоград-Москва устроил неприятный аттракцион для пассажиров и правоохранителей. 42-летний мужчина сорвал вылет своими угрозами захватить судно.

Инцидент произошел вечером 8 ноября в воздушной гавани Волгограда. По информации телеграм-канала 112, дебоширом оказался уроженец Казахстана. Мужчину задержали. Ранее его судили за кражу и угрозу убийством.

Кинологи с собакой обследовали багаж и самолет – ничего подозрительного не нашли. Вылет аэробуса со 150 пассажирами на борту задержали на два часа.

Ранее в рубрике Россия было опубликовано: Кафе и ресторанам запретили автоматически включать чаевые в чек

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