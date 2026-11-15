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15 ноября 2026
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Общество

Предприниматель и студенты помогут убрать мусор в Костомукше

В охваченном мусорным кризисом городе Карелии организовали временный прием отходов по десяти адресам
мандарины в пакете
фото «Петрозаводск говорит»

В городе Карелии, переживающем мусорный кризис, объяснили, куда можно сегодня отнести пакеты с отходами. 

15 ноября костомукшане смогут вынести мусор в несколько точек. Об этом сообщил в соцсети глава округа Александр Дмитриев.

Сбор твердых коммунальных отходов от населения и юридических лиц организован на специальных площадках.

С 12:00 до 14:00 точки сбора отходов: Разворотное кольцо на ул. Строителей; площадь ДК; автобусная остановка «Вояж»; парковка магазина «Магнит» на ул. Калевала; парковка у «Додо Пиццы».

С 15:00 до 17:00 точки сбора организованы на нижнем кольце на ул. Мира; парковке ЦКР на ул. Надежды; перекрестке ул. Ленина, Ленинградской и Северной; на ул. Звездная (на заезде); на верхнем кольце на ул. Советской.

Технику для организации сбора мусора бесплатно предоставил местный предприниматель. А грузить пакеты с мусором помогут волонтеры колледжа.

В Костомукше водители мусоровозов устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты, мэрию забросали мусором, с 14 ноября в округе введен режим повышенной готовности. 

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