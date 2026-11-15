Погодные качели ожидают сегодня жителей Карелии

Порывистый ветер и осадки - синоптики рассказали о погоде 15 ноября

фото «Петрозаводск говорит»

В воскресенье в Петрозаводске облачно, пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем. Ветер юго-западный, западный умеренный с порывами. Температура воздуха +4, +6 градусов. Атмосферное давление в течение суток будет расти, рассказали в гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха +1, +6.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +2;

В Олонце, Кондопоге днем +6;

В Медвежьегорске днем +4;

В Суоярви, Пудоже днем +5;

В Сегеже днем +3;

В Сортавале днем +7.