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15 ноября 2026
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Погода

Погодные качели ожидают сегодня жителей Карелии

Порывистый ветер и осадки - синоптики рассказали о погоде 15 ноября
мокрый снег на траве
фото «Петрозаводск говорит»

В воскресенье в Петрозаводске облачно, пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем. Ветер юго-западный, западный умеренный с порывами. Температура воздуха +4, +6 градусов. Атмосферное давление в течение суток будет расти, рассказали в гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха +1, +6.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +2;

В Олонце, Кондопоге днем +6;

В Медвежьегорске днем +4;

В Суоярви, Пудоже днем +5;

В Сегеже днем +3;

В Сортавале днем +7.

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: Неприятная погода ожидает жителей Карелии в воскресенье

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