Артур Парфенчиков поручил сократить количество госчиновников в Карелии

Глава республики и секретарь реготделения «Единой России» сделал заявление на региональной партийной конференции

В Карелии будет сокращена численность республиканских чиновников. С таким заявлением глава региона Артур Парфенчиков выступил на региональной конференции партии «Единая Россия», состоявшейся сегодня, 14 ноября.

Напомним, что на региональной партийной конференции ее делегаты переизбрали Артура Парфенчикова на пост секретаря реготделения «Единой России» на следующие пять лет.

Обозначая задачи на ближайшую пятилетку, Артур Парфенчиков отметил, что в приоритетах остаются помощь фронту, участникам и ветеранам СВО, их семьям, а также развитие социальной сферы, экономики и инфраструктуры республики. Это стратегические, ключевые направления развития Карелии. При этом в условиях, когда перед страной стоят особые вызовы, необходимо максимально рачительно относиться к каждому бюджетному рублю.

«Поэтому как Глава Карелии и высшего органа исполнительной власти, правительства республики, принял решение: сократить численность республиканских чиновников не менее чем на 10%. Подчеркну, что за последние 10 лет подобная работа уже проводилась, нам удалось сократить численность госаппарата примерно на 20 процентов»,

– сказал Артур Парфенчиков.

Он добавил, что цель таких преобразований – не только экономия бюджетных средств, но и совершенствование госструктуры. Ее необходимо донастроить под задачи, которые предстоит решать в ближайшие годы.

Речь в том числе идет о централизации в вопросах администрирования. Не обязательно каждому ведомству, подразделению, учреждению иметь полный набор всех административных функций: документооборот, закупки, бухгалтерия - эти задачи можно объединять. Такое решение сделает работу ведомств прозрачнее, повысит ее качество и усилит контроль за расходами.

«Помогут нам в этом вопросе цифровизация и электронный документооборот. И это тоже требование времени: запрос у наших жителей на оперативное получение государственных услуг в электронном формате, по принципу единого окна с каждым годом всё выше. Как и запрос на упрощение взаимодействия с органами власти, на устранение лишних согласований и административных барьеров. Поэтому сегодня надо очень внимательно посмотреть, где есть дублирующие функции, где и какие задачи мы можем решать меньшими силами», – добавил глава Карелии.

Артур Парфенчиков поручил правительству республики и руководству органов исполнительной власти представить предложения до конца этого года. Он добавил, что от фракции «Единой России» в Заксобрании будет зависеть контроль над тем, чтобы сэкономленные бюджетные средства были направлены на дополнительное финансирование приоритетных расходов: социальную сферу, медицину, меры адресной поддержки граждан, экономики.