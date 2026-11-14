Снегопад отрубил свет в поселке Карелии

В Лоухском районе в поселке возникли проблемы со светом и отоплением

фото «Петрозаводск говорит»

На севере Карелии поселок остался без света из-за непогоды. Кто-то спасается генераторами.

«Подскажите, пожалуйста, что опять со светом? 1 и 2 дом?» - писали с утра в паблике «Объявления Пяозерский».

В комментариях написали, что «И 3й и 4й без света. Снег виноват. Уличное освещение появилось»; «2 квартал тоже без света».

Многие дома в лоухском поселке Пяозерский с утра 14 ноября остались без электричества. О непростой ситуации в населенном пункте рассказало издание «Карелия. Ньюс» со ссылкой на читателей.

Говорят, что у некоторых в поселке электричества нет с 06:39. Кого-то выручает генератор. Днем в субботу локально свет появился, но, по словам читателя, несколько четырехэтажек сидят без света и отопления.

«Петрозаводск говорит» писал ранее, что из-за непогоды оказалась повреждена телефонная линия в Медвежьегорске.