Перейти к основному содержанию
15 ноября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Автоклуб 10 RUS

Возобновлено движение по трассе, где произошло смертельное ДТП

Мужчина, 1976 года рождения, погиб утром 14 ноября в столкновении трех грузовиков в Карелии
место аварии в Пряжинском районе
фото пресс-службы Госавтоинспекции

Движение по трассе «Кола» в Пряжинском районе, где утром 14 ноября столкнулись грузовики, возобновили. Об этом сообщили в МВД Карелии.

В столкновении трех грузовиков пострадали два человека, один из них впоследствии скончался. Движение было закрыто, для водителей организован объезд через Пряжу.

В Госавтоинспекции предварительно сообщали, что водитель грузовика Hyundai Porter выехал на встречную полосу, произошло столкновение с грузовиком Scania. С большегрузами столкнулся Volvo, двигавшийся следом за фурой Scania. В итоге два водителя Hyundai и Scania были госпитализированы. Водитель Hyundai не выжил.

Ранее в рубрике Автоклуб 10 RUS было опубликовано: Иконы раздали водителям на дорогах Карелии

Метки