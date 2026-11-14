Возобновлено движение по трассе, где произошло смертельное ДТП

Мужчина, 1976 года рождения, погиб утром 14 ноября в столкновении трех грузовиков в Карелии

фото пресс-службы Госавтоинспекции

Движение по трассе «Кола» в Пряжинском районе, где утром 14 ноября столкнулись грузовики, возобновили. Об этом сообщили в МВД Карелии.

В столкновении трех грузовиков пострадали два человека, один из них впоследствии скончался. Движение было закрыто, для водителей организован объезд через Пряжу.

В Госавтоинспекции предварительно сообщали, что водитель грузовика Hyundai Porter выехал на встречную полосу, произошло столкновение с грузовиком Scania. С большегрузами столкнулся Volvo, двигавшийся следом за фурой Scania. В итоге два водителя Hyundai и Scania были госпитализированы. Водитель Hyundai не выжил.