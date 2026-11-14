Из заваленной мусором квартиры в Карелии поползли тараканы и клопы

После жалоб жильцов многоквартирного дома из квартиры вынесут мусор, а подъезд продезинфицируют

фото «Петрозаводск говорит»

Жильцы дома № 6 в городе горняков недовольны соседством с нехорошей квартирой на Первомайской улице. Из жилья ползут разные насекомые.

В нехорошей квартире живут мать с сыном. У соседей лопнуло терпение, когда из квартиры стали вылезать не только тараканы, но и клопы, рассказали в паблике Совета Костомукшского округа.

Были составлены запросы в администрацию округа, Роспотребнадзор, Госкомитет по жилищному строительному и дорожному надзору, Костомукшскую межрайонную больницу и центр Социального обслуживания населения Костомукши.

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Проверка подтвердила, что муниципальное жилье находится в антисанитарном состоянии. Арендаторам выдали предписания устранить нарушения жилищного законодательства.

Специалисты комитета по управлению муниципальной собственностью вместе с управляющей компанией проведут дезинсекцию и дератизацию общего имущества и муниципальной квартиры. Из жилья вынесут и горы мусора.

Мать с сыном поместили на обследование в стационар костомукшской межрайонной больницы.