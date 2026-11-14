Режим повышенной готовности ввели из-за мусорного кризиса в Костомукше

В городе горняков ищут выход из накрывшего Костомукшу коллапса с вывозом мусора

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Режим повышенной готовности ввели в Костомукшском округе из-за мусорного кризиса. В городе горняков 14 ноября провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Ответственность за организацию вывоза ТКО несет региональный оператор ООО «Карелэнергохолдинг». По информации компании, одной из причин сбоев стало неисполнение обязательств привлеченной подрядной организацией, сообщили в администрации округа.

Для восстановления вывоза отходов было решено заключить прямой договор между администрацией Костомукшского округа и регоператором. Деньги на это возьмут из местного бюджета.

Чиновники вместе с управляющими организациями, ЕДДС фиксируют нарушения графиков вывоза, подтверждающие материалы направляют в прокуратуру. Прокурор поднял тему перерасчета за вывоз ТКО за период сбоев. Специалисты дадут этому вопросу правовую оценку.

Костомукшан призвали по возможности самостоятельно привозить мусор на территорию полигона ТБО.

«Петрозаводск говорит» писал ранее, что мэрию закидали мусором на фоне мусорного сбоя.