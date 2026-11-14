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15 ноября 2026
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Зверье мое

Проблемой агрессивных собак в городе Карелии заинтересовались в Москве

Бастрыкин ждет доклад после жалоб сегежан на агрессивных животных
больная бешенством собака
изображение сгенерировано Алисой AI

Следователи проводят проверку после появления информации об агрессивных собаках в городе Карелии. В Москве требуют результаты.

В социальной сети сообщили о ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак в Сегеже. Длительное время на территории города, в том числе вблизи спортивного комплекса, обитает большое количество животных, которые проявляют агрессию к людям, сообщается в информационном центре СК России.

Следком Карелии организовал проверку. Председатель Следкома Александра Бастрыкин поручил доложить о предварительных и окончательных результатах проверки по информации о ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак.

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