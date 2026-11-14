Неприятная погода ожидает жителей Карелии в воскресенье

Снег и мокрый снег, порывистый ветер накроют регион 15 ноября

фото «Петрозаводск говорит»

В воскресенье в Петрозаводске установится облачная погода. Пойдет небольшой снег, мокрый снег, днем ожидается дождь. Ночью на дорогах гололедица. Ветер будет умеренно дуть с юго-запада, запада, местами ветер будет переходить в порывистый. Температура воздуха в ночные часы установится в пределах 0, -2 градусов, днем +4, +6, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии 15 ноября тоже облачно, днем с прояснениями. Пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем. На дорогах ночью гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами с порывами до сильного. В ночные часы установится температура воздуха 0, -5, в дневные +1, +6 градусов.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +1, днем +2;

В Кондопоге ночью +4, днем +6;

В Медвежьегорске ночью +3, днем +4;

В Олонце ночью +3, днем +6;

В Пудоже ночью +2, днем +5;

В Сегеже ночью +2, днем +3;

В Сортавале ночью +3, днем +7;

В Суоярви ночью +3, днем +5.