Карельские школьники присоединились к волонтерскому движению

В ведлозерской школе открылся филиал общества волонтеров «Калинка»

Фото: сообщество «МБОУ Ведлозерская СОШ»

В селе Ведлозеро произошло важное событие. Местная школа стала площадкой для нового филиала волонтерского объединения «Калинка». Это событие знаменует собой расширение деятельности уже известного коллектива, который занимается изготовлением маскировочных сетей и активно участвует в патриотическом воспитании молодежи Петрозаводска.

«Наша команда уже три года активно занимается добрыми делами. Мы помогаем пожилым людям, проводим занятия для малышей в детском саду, участвуем в межрегиональных фестивалях, поддерживаем в порядке братскую могилу. А еще мы плетем маскировочные нашлемники и накидки. За короткое время мы уже изготовили более 80 нашлемников и три накидки «Леший»,

- делятся педагоги школы.

Торжественное открытие филиала собрало вместе педагогов, учеников, представителей местной администрации и координаторов «Калинки» из Петрозаводска. Особые слова благодарности были адресованы Людмиле Александровне Парамоновой из объединения «Калинка» за ее неоценимую поддержку, проведение мастер-классов и, конечно же, за доброе сердце.

Открытие филиала волонтерского объединения открывает перед юными активистами новые горизонты. В ближайших планах – создание серии уникальных брелоков: мягких игрушек Чебурашки и уютных домиков с надписью: «Тебя ждут дома. Возвращайся живой».