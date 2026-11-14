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15 ноября 2026
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Мир

В Эстонии на полках магазинов появились «кризисные наборы»

В Таллине продают наборы за 200 евро на случай перебоев с коммунальными ресурсами
полка в магазине
изображение сгенерировано Алисой AI

В Эстонии на полках одного из магазинов появился «кризисный набор» товаров.

В торговом центре в Таллин поставили витрину с товарами первой необходимости на случай отключения воды и электричества, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Postimees.

Эстонские власти решили, что граждане должны быть готовы самостоятельно обходиться дома в течение недели, если не будет электричества, воды, отопления и перестанет работать канализация. Проект назвали пилотным.

В наборе товаров первой необходимости - одноразовая посуда, бумажные салфетки, аптечка, консервы, печенье, мюсли, вода, свечи, батарейки и фонарики. Стоимость минимального недельного набора запасов в расчете на одного человека оценивается примерно в 200 евро.

В магазине заявили, что намерены развивать направление и после окончания пилотного проекта.

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