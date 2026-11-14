Приятный бонус ждет ряд российских семей

Выплаты на детей станут больше с нового года

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С 1 января единое пособие на детей станет больше. Выплату автоматически проиндексируют на 6,8%, сообщает ТАСС.

Семьям не потребуется подавать заявления. Единое пособие получают семьи, чей доход на одного человека не превышает прожиточный минимум. Размер выплаты на каждого ребенка в зависимости от уровня дохода семьи составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей.

Социальный фонд анализирует уровень доходов, имущества и причины, по которым члены семьи не получают заработок.

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