В городе Карелии ищут пешехода, которого задел внедорожник

В Олонце УАЗ «Патриот» задел человека на пешеходном переходе – теперь ищут очевидцев и пешехода

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

В Олонецком районе пытаются найти тех, кто стал свидетелем неприятной ситуации на дороге с участием пешехода.

11 ноября в 07:45 на пешеходном переходе у дома №13 по улице Урицкого в Олонце водитель автомобиля УАЗ «Патриот» не уступил дорогу пешеходу, у которого было преимущество в движении. Пешеход шел по нерегулируемому пешеходному переходу. Внедорожник совершил касательный наезд на пешехода.

Госавтоинспекция Олонецкого района просит отозваться пешехода, на которого был совершен наезд. Также просят откликнуться очевидцев.