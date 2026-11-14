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15 ноября 2026
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Автоклуб 10 RUS

В городе Карелии ищут пешехода, которого задел внедорожник

В Олонце УАЗ «Патриот» задел человека на пешеходном переходе – теперь ищут очевидцев и пешехода
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иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

В Олонецком районе пытаются найти тех, кто стал свидетелем неприятной ситуации на дороге с участием пешехода.

11 ноября в 07:45 на пешеходном переходе у дома №13 по улице Урицкого в Олонце водитель автомобиля УАЗ «Патриот» не уступил дорогу пешеходу, у которого было преимущество в движении. Пешеход шел по нерегулируемому пешеходному переходу. Внедорожник совершил касательный наезд на пешехода.

Госавтоинспекция Олонецкого района просит отозваться пешехода, на которого был совершен наезд. Также просят откликнуться очевидцев.

Ранее в рубрике Автоклуб 10 RUS было опубликовано: Возобновлено движение по трассе, где произошло смертельное ДТП

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