Парфенчиков переизбран секретарем карельского отделения «ЕР»

Руководитель региона получил поддержку на федеральном уровне и вновь возглавил «Единую Россию» в Карелии

Фото: пресс-служба правительства Карелии

14 ноября в Петрозаводске состоялась отчетно-выборная конференция Карельского регионального отделения «Единой России». На нее собрались представители всех районов и округов республики. Главным вопросом стало избрание секретаря реготделения партии. Абсолютным большинством голосов делегаты поддержали кандидатуру главы региона и действующего руководителя «Единой России» в Карелии Артура Парфенчикова. Ранее он получил поддержку на федеральном уровне, сообщает Управление пресс-службы Главы Республики Карелия.

Реготделение «Единой России» Артур Парфенчиков возглавляет с июля 2024 года.

«Вы все прекрасно знаете, что и до этого момента мы с вами трудились одной командой. Иначе и быть не могло. «Единая Россия» – самая крупная, мощная политическая сила в стране и в Карелии. И только вместе мы могли реализовать задачи развития, которые поставил перед нами глава государства Владимир Владимирович Путин»,

– обратился Артур Парфенчиков к участникам партийной конференции.

Он отметил, что прежде всего партия сосредоточила усилия на помощи участникам и ветеранам СВО, их семьям и выполнении пятилетней Народной программы. По этой программе в республике были построены и обновлены школы, детские сады, учреждения здравоохранения, спортивные объекты, дорожная и транспортная инфраструктура. Результаты оценили жители Карелии, поддержав «Единую Россию» на масштабных выборах в Госдуму, Заксобрание и Петросовет в сентябре 2026 года. Партия сформировала большинство и в региональном, и в городском парламентах.

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Проведение избирательной кампании и итоги выборов получили положительную оценку на федеральном уровне. В письме на имя Артура Парфенчикова как секретаря реготделения председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что результаты голосования в Карелии свидетельствуют о высоком доверии к партии и твердой поддержке ее деятельности. Дмитрий Медведев также подчеркнул, что в ходе предвыборной кампании региональное отделение «Единой России» под руководством Артура Парфенчикова проделало большую работу и поблагодарил всех, кто к ней причастен.

На региональной конференции Артур Парфенчиков обозначил задачи, над которыми «Единая Россия» в Карелии будет работать в ближайшие пять лет. В августе этого года была принята новая Народная программа. Секретарь реготделения подчеркнул, что это конкретный, подробный план дальнейшего развития Карелии.

«Сейчас мы работаем над проектом бюджета Карелии на следующий год. Мы партия большинства, но готовы взаимодействовать с фракциями других политических партий, которые разделяют наш главный принцип. Подход к формированию бюджета в наши непростые времена должен быть максимально ответственным и лишенным популизма. С политическими силами, которые с такой позицией согласны, мы будем работать вместе – ради блага наших жителей, ради развития республики. При этом, безусловно, для нашей партии приоритетом является выполнение Народной программы», – добавил Артур Парфенчиков.

Он поручил фракции «Единой России» в Заксобрании всесторонне и предметно рассмотреть, как в главном финансовом документе отражены положения Народной программы. Аналогичное поручение Артур Парфенчиков дал фракциям в советах районов и округов — провести такую же работу при формировании местных бюджетов.

На конференции также был избран новый состав регионального политсовета и его президиума. Кроме того, Артур Парфенчиков вручил партийные билеты новым членам «Единой России».