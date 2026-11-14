Семейка снеговиков поселилась в селе Карелии

Жители Крошнозера радуются первому снегу

фото «Петрозаводск говорит»

Первый снег подарил жителям карельского села настоящее зимнее чудо. В селе Крошнозере появилась целая семья снеговиков.

Как рассказала местная жительница Жанна Юдина, инициатором снежного творчества стал глава семейства.

«Лепил снеговиков папа один, мы спали в это время. Хотел сделать приятное сыну, чтобы он удивился»,

– поделилась Жанна. И сюрприз удался на славу! На заснеженном дворе появились три снежные фигуры: мама, папа и их сын. Причем, маленький снеговик оказался настоящим спортсменом – его образ был дополнен велосипедом.

Однако, как это часто бывает с первым снегом, его царствование будет недолгим. Уже совсем скоро от снежного великолепия не останется и следа. Виной тому станет «Сильвия», новый атлантический циклон, принесет с собой потепление и растопит хрупкое зимнее очарование.