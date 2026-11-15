Сколько Петрозаводск получит от туристического налога

В 2027 году туристы принесут бюджету карельской столицы больше денег

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В администрации карельской столицы рассчитывают, что в 2027 году доходы от туристического налога вырастут почти на 20 миллионов. Сбор был введен в Петрозаводске в 2025 году.

По сведениям мэрии, к концу 2026 года в бюджет столицы Карелии поступят 34,8 млн рублей – это на 12,2 млн рублей больше, чем в 2025 году, сообщили в Петросовете.

В связи с поэтапным повышением ставки налога, прогнозируются поступления от турналога в 2027 году на уровне 52 миллионов рублей.

«Петрозаводск говорит» писал ранее, что в Сочи до конца года отменили турналог для санаториев и детских лагерей.