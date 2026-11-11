В Сочи отменили туристический налог из-за падения турпотока

В 2027 году ставка туристического сбора в курортном городе не вырастет

фото «Петрозаводск говорит»

Туристов в Сочи стало меньше в 2026 году, а туристическая отрасль несет убытки. На фоне этого местные власти решили освободить санатории и детские лагеря от туристического налога. Ожидается, что решение сочинских депутатов позволит снизить налоговую нагрузку, сохранить рабочие места и повысить конкурентоспособность и спрос. Льгота будет действовать с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года.

Турналог в курортном городе действует с 1 января 2025 года. В настоящее время на территории Сочи осуществляют свою деятельность и являются плательщиками туристического налога 47 санаторно–курортных организаций.

В следующем году размер туристического налога не изменится и останется на уровне 2%.