Реставрировавший Дом горного начальника подрядчик обратился в суд

Ярославская фирма оспаривает разрыв контракта на реставрацию исторического здания, серьезно пострадавшего в пожаре

фото «Петрозаводск говорит»

Ярославская фирма «Легион», которая занималась реставрацией Дома горного начальника в Петрозаводске, обратилась с иском в суд. Компания потребовала признать недействительным отказ от сотрудничества. Как оказалось, 10 сентября Республиканский центр по охране объектов культурного наследия в одностороннем порядке отказался от контракта с «Легионом» на реставрацию дома-памятника. Напомним, что на реставрацию исторического здания на Энгельса из федерального и республиканского бюджетов было выделено 192,65 млн рублей, на момент пожара было оплачено работ на более чем 50 млн рублей.

Арбитражному суду предстоит оценить законность действий центра по охране объектов культурного наследия.

В заявлении компании говорится, что в результате пожара 5 марта центральная часть здания объекта культурного наследия получила значительные повреждения; были утрачены конструкции стен, кровли, межэтажных перекрытий, внутренняя отделка стен, отреставрированных в период с 2021 по 2025 год. Осадки, морозы, перепады температур могли привести к утрате уцелевших исторических элементов объекта. Напомним, что сейчас на пострадавшем от огня объекте ведутся консервационные работы – их проводит архитектурно-реставрационный центр «Заонежье». Работы по консервации оценивали в 17,8 млн рублей, их должны выполнить до 30 декабря.

Также указано, что требуется разработать проект и провести восстановительные реставрационные работы на пострадавшей от пожара части объекта. Для этого потребуется значительный временной период и дополнительные затраты. В центре по охране объектов культурного наследия посчитали, что продолжать работы по старому контракту с «Легионом» не представляется возможным.

В компании настаивают, что работали добросовестно, а просрочка выполнения работ по контракту была вызвана действиями самого истца, кроме того вина подрядчика в пожаре не установлена, а причиной пожара является поджог, совершенный неустановленными лицами.

Предварительное заседание по этому делу назначено на 7 декабря.