Стало известно, выжил ли сбитый на Карельском проспекте пешеход

Водитель и пешеход пострадали в вечерней аварии на Кукковке в Петрозаводске

Фото ГАИ

В Госавтоинспекции Петрозаводска прокомментировали жуткую аварию с участием пешехода, произошедшую на Карельском проспекте вечером 10 ноября.

По данным ГАИ, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 сбил 39-летнего пешехода, который переходил дорогу на красный свет. Напомним, на видео, снятом городской камерой наблюдения, видно, как человек стоит на светофоре, а затем внезапно шагает прямо под колеса машины, ехавшей на большой скорости. Шансов уйти от столкновения у автомобилиста не было.

Полиция отмечает, что в результате ДТП пешеход выжил, но получил травмы. Молодой водитель также пострадал. Обстоятельства аварии устанавливаются.