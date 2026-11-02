Почти 18 миллионов потратят на спасение сгоревшего дома-памятника

Дом горного начальника в Петрозаводске законсервируют до конца года

фото «Петрозаводск говорит»

Консервация сгоревшего дома-памятника в центре Петрозаводска обойдется в солидную сумму.

Спасать уцелевшие после пожара деревянные конструкции Дома горного начальника будет архитектурно-реставрационный центр «Заонежье». Работы по контракту оцениваются в 17,8 млн руб, сообщает РБК. Консервацию должны выполнить до 30 декабря.

С территории убрали мусор, укрепили грунт, чтобы техника могла работать. С центральной части исторического здания убрали неустойчивые конструкции.

Ранее, в 2022 году, компания «Заонежье» выступила подрядчиком при реставрации здания бывшей психиатрической губернской земской больницы в Петрозаводске.