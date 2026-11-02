Эксперты подсчитали средний платеж по ипотеке в Карелии

Составлен рейтинг регионов России по уровню ипотечных платежей

фото «Петрозаводск говорит»

Эксперты РИА Новости составили рейтинг российских регионов по ипотечным платежам.

Согласно исследованию доступности ипотеки, доля семей, которые могут оформить квартиру с использованием ипотеки, выросла с 16% в 2025 году до 20% в 2026 году.

Рейтинг составляли по минимальному отношению платежа по ипотеке к средней зарплате двух работающих в семье. В лидерах рейтинга - Чукотка, где отношение ипотечного платежа к средней зарплате составляет 20,1%, а размер платежа 81,3 тысячи рублей, при этом средний размер ипотеки составляет 5,1 млн рублей. На втором месте Ингушетия, на третьем Магаданская область. Карелия заняла 23 строчку. Отношение ипотечного платежа к средней зарплате составляет 38,9%, а размер ипотечного платежа 57,9 тысячи рублей, при этом средний размер ипотечного кредита равен 3,7 млн рублей.

В 16 регионах более 50% зарплаты двух работающих уходит на платеж по ипотеке, в рейтинге 2025 года таких регионов было 60. Последние места в рейтинге у Дагестана, Калмыкии, Северной Осетии.