Эксперты подсчитали средний платеж по ипотеке в Карелии

Эксперты РИА Новости составили рейтинг российских регионов по ипотечным платежам.
Согласно исследованию доступности ипотеки, доля семей, которые могут оформить квартиру с использованием ипотеки, выросла с 16% в 2025 году до 20% в 2026 году.
Рейтинг составляли по минимальному отношению платежа по ипотеке к средней зарплате двух работающих в семье. В лидерах рейтинга - Чукотка, где отношение ипотечного платежа к средней зарплате составляет 20,1%, а размер платежа 81,3 тысячи рублей, при этом средний размер ипотеки составляет 5,1 млн рублей. На втором месте Ингушетия, на третьем Магаданская область. Карелия заняла 23 строчку. Отношение ипотечного платежа к средней зарплате составляет 38,9%, а размер ипотечного платежа 57,9 тысячи рублей, при этом средний размер ипотечного кредита равен 3,7 млн рублей.
В 16 регионах более 50% зарплаты двух работающих уходит на платеж по ипотеке, в рейтинге 2025 года таких регионов было 60. Последние места в рейтинге у Дагестана, Калмыкии, Северной Осетии.