Стали известны подробности ЧП в метро Петербурга

Упавшая на пути в метро Северной столицы девушка может лишиться ступни

Фото: «Петрозаводск говорит»

Сегодня, 2 ноября, на станции «Площадь Мужества» в Санкт-Петербурге произошло чрезвычайное происшествие: 26-летняя девушка упала на пути, и поезд проехал по ноге. Об этом пишет 78.ru.

По данным источника, пострадавшая стояла слишком близко к краю платформы, за желтой линией, когда потеряла сознание. Причина временного недомогания пока неизвестна.

Девушку вытащили из-под состава, когда напряжение с путей было снято. Ее положили на скамейку, пока к пострадавшей спешили на помощь медики.

По словам сотрудницы петербургского метрополитена, которую цитирует источник, девушка может лишиться ступни.