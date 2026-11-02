Хищник присматривал добычу в старинной карельской деревне

Волка заметили в одной из деревень Лоухского района

Фото сгенерировано Алиса AI

Хищного зверя заметили сегодня, 2 ноября, в деревне Нильмогуба. Волка увидели на одной из деревенских улиц. Об опасности предупредили в местном паблике.

«Волки в Нильмогубе»,

– написали очевидцы в Сети и сообщили о том, что волка видели на улице Яковой.

Жители деревни предположили, что, скорее всего, это волк-разведчик, который пришёл выяснить, есть ли лёгкая добыча в населенном пункте.

Местное население попросили прятать своих питомцев и быть бдительными.

Визиты волков в Карелии вызывают серьезное беспокойство жителей. Так, тревожные сигналы поступали из поселков Волома, Матросы и села Челмужи. Последний был зафиксирован в поселке Первомайский Медвежьегорского округа.