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2 ноября 2026
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Происшествия

Хищник присматривал добычу в старинной карельской деревне

Волка заметили в одной из деревень Лоухского района
Волк в деревне
Фото сгенерировано Алиса AI

Хищного зверя заметили сегодня, 2 ноября, в деревне Нильмогуба. Волка увидели на одной из деревенских улиц. Об опасности предупредили в местном паблике.

«Волки в Нильмогубе», 

– написали очевидцы в Сети и сообщили о том, что волка видели на улице Яковой. 

Жители деревни предположили, что, скорее всего, это волк-разведчик, который пришёл выяснить, есть ли лёгкая добыча в населенном пункте. 

Местное население попросили прятать своих питомцев и быть бдительными.

Визиты волков в Карелии вызывают серьезное беспокойство жителей. Так, тревожные сигналы поступали из поселков Волома, Матросы и села Челмужи. Последний был зафиксирован в поселке Первомайский Медвежьегорского округа.

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