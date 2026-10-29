«На будке написано Джой»

Карельский поселок терроризируют волки

Фото: ИИ Алиса

Поселок Матросы охвачен тревогой после того, как местные жители обнаружили жуткие останки собаки недалеко от бывшей базы университета. Фотографии, опубликованные в группе «Матросы Объявления», шокировали многих.

«Опять ходят волки!»

– такое сообщение появилось в сообществе вместе с фотографиями. На будке, рядом с останками, было написано имя «Джой». Находка была сделана утром 26 октября.

Эта пугающая ситуация вызвала бурное обсуждение среди граждан. Многие призывают владельцев собак принять меры предосторожности:

«Хозяева оставшихся пока в живых собак, если есть мозги, воспользуйтесь ими и обезопасьте своих питомцев, сейчас такие посты один за другим будут, но некоторых ничему жизнь не учит»,

– пишут обеспокоенные односельчане.

Похоже, что нашествие хищников в районе поселка Матросы становится все более серьезной проблемой, вызывая страх и беспокойство у местных жителей.