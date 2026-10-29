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29 октября 2026
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Красота и здоровье

Можно ли спасти испорченную еду: мнение врача

Россиянам рассказали, уберет ли термообработка токсины из испорченной еды
суп в кастрюле
Фото создано с помощью Алиса AI

Отсутствие неприятного запаха или иных признаков порчи не являются признаками безопасности продукта. Такое заявление РИАМО сделал врач-гастроэнтеролог Андрей Симаков.

По его словам, съедобный с виду продукт может вызвать серьезные проблемы со здоровьем у человека. Некоторые сомневающиеся в качестве продукта россияне прибегают к его термической обработке — кипятят, варят или жарят.

Опасные бактерии при таких процедурах погибнут, но токсины, по словам Симакова, останутся.

Врач рекомендовал без сожаления расставаться с продуктами, в отношении которых есть подозрение, что они хранились с нарушением санитарных норм.

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