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29 октября 2026
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Мир

Принадлежавший императорскому дому Романовых сапфир уйдет с молотка

Сапфир Романовых продадут на торгах в Швейцарии
Драгоценный камень синего цвета
Фото создано с помощью Алиса AI

Необработанный цейлонский сапфир весом почти 200 карат, принадлежавший императорскому дому Романовых, выставят на аукцион Sotheby's. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на телеканал ITV.

Ориентировочная стоимость драгоценного камня, имеющего документально подтвержденную историю, составляет 1,5 миллиона фунтов стерлингов (около 161 млн рублей). 

Сообщается, что камень носила вдовствующая императрица Мария Феодоровна на балу в Зимнем дворце в 1903 году. После него владели оперная певица Ганна Вальска и ювелирный дом Cartier.

Торги пройдут в Женеве (Швейцария) 11 ноября.

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