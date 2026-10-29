Спрос на рефинансирования кредитов наличными в России продолжает расти

Заёмщики всё чаще стремятся заменить дорогие кредиты, оформленные в 2024–2025 годах, и объединить несколько обязательств в один договор, чтобы снизить ежемесячную нагрузку.

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В 2026 году рефинансирование остаётся одним из ключевых трендов на рынке кредитов наличными. По данным Банка России и оценкам аналитиков Frank RG, в первой половине года на этот сегмент пришлось 14–17 % всех выдач — показатель демонстрирует устойчивый рост. Основная мотивация заёмщиков — оптимизация долговой нагрузки: люди стремятся закрыть более дорогие кредиты и свести несколько обязательств к единому договору.

Статистика ВТБ отражает типичные параметры таких сделок: средний срок рефинансирования держится на уровне 4 лет и 9 месяцев, а средняя сумма займа составляет около 1 млн рублей — с начала года она увеличилась на 8 %. При этом клиенты чаще не сокращают срок кредита, а выбирают снижение ежемесячного платежа.

Программы рефинансирования позволяют объединить кредиты из разных банков при условии отсутствия просрочек. Согласно данным ВТБ, большинство заёмщиков (85 %) рефинансируют один кредит, 12 % — два, и 3 % — три и более договоров.

Как поясняет заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов, спрос формируется не столько из‑за колебаний ставок, сколько из‑за осознанного подхода к управлению долгами: консолидация помогает заменить несколько дорогих кредитов одним и сделать платёж более комфортным.

Динамика выдач в ВТБ подтверждает усиление тренда: за девять месяцев 2026 года банк направил на рефинансирование потребительских кредитов свыше 20 млрд рублей. В третьем квартале объём таких выдач вырос на 32 % по сравнению с предыдущим кварталом — на этот период пришлась половина годового объёма. При этом доля рефинансирования в общих продажах кредитов наличными у банка с начала года увеличилась втрое. В ВТБ прогнозируют, что в четвёртом квартале тенденция может стать ещё заметнее из‑за сезонного роста спроса.