Перейти к основному содержанию
29 октября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Россия

Бывшего ректора вуза осудили за хищение в городе России

В Пскове суд вынес приговор бывшему ректору университета
молоток судьи
Фото создано с помощью Алиса AI

К 6,5 годам лишения свободы приговорили бывшего ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталью Ильину по делу о хищении более десяти миллионов рублей из бюджета образовательного учреждения и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

Ильина будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Сообщается, что экс-руководитель вуза фиктивно трудоустроила своего знакомого в ПсковГУ и таким образом смогла незаконно обогатиться. Во время обысков у Ильиной нашли ювелирные украшения стоимостью более 1,12 миллиона рублей, верхнюю одежду на почти полмиллиона рублей и сумки на 300 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что Верховный суд Карелии обязал осужденного экс-министра вернуть миллионные взятки.

Ранее в рубрике Россия было опубликовано: Погибли летчики пилотажной группы «Русские витязи»

Метки