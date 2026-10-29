Бывшего ректора вуза осудили за хищение в городе России

В Пскове суд вынес приговор бывшему ректору университета

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К 6,5 годам лишения свободы приговорили бывшего ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталью Ильину по делу о хищении более десяти миллионов рублей из бюджета образовательного учреждения и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

Ильина будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Сообщается, что экс-руководитель вуза фиктивно трудоустроила своего знакомого в ПсковГУ и таким образом смогла незаконно обогатиться. Во время обысков у Ильиной нашли ювелирные украшения стоимостью более 1,12 миллиона рублей, верхнюю одежду на почти полмиллиона рублей и сумки на 300 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что Верховный суд Карелии обязал осужденного экс-министра вернуть миллионные взятки.