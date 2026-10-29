Колыхматова поздравила с днем рождения человека с огромным сердцем

Главный зоозащитник Петрозаводска Владимир Рыбалко принимает поздравления

фото «Петрозаводск говорит»

29 октября главный зоозащитник Петрозаводск Владимир Рыбалко отмечает день рождения. Глава карельской столицы назвала его человеком с огромным сердцем, поблагодарила за труд и поздравила с праздником.

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Рыбалко занимается защитой животных и изучением проблемы их безнадзорности с 90-х годов. Долгое время руководит Первым петрозаводским общественным приютом для кошек и собак. Его опыт был неоценим при создании муниципального приюта безнадзорных животных «Маяк для бродяг», который мэрия открыла год назад на базе ПМУП «Автоспецтранс» на Вытегорском шоссе.

«Отлов и стерилизация, лечение и содержание бездомных животных, поиск новых хозяев: во всем этом Владимир Рыбалко настоящий мастер! Своей миссией он также считает просветительскую деятельность, ведь в бездомности животных так или иначе виноваты люди», - написала Инна Колыхматова, отметив, что деятельность Рыбалко дает плоды. Петрозаводск, по словам Владимира Рыбалко, один из благополучных городов России по ситуации с бездомными собаками.