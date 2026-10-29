С карт петрозаводчан начнут списывать деньги за старые поездки

Запущен процесс списания зависших транзакций в отношении пассажиров городского транспорта

Фото "Петрозаводск говорит"

Жителей Петрозаводска предупредили о том, что с их банковских карт могут списать деньги за старые поездки в троллейбусах и автобусах. Об этом сообщает МУП «Городской транспорт».

По данным источника, платежная система «СберТройка» запустила процесс списания зависших транзакций, которые не были успешно обработаны ранее. Это означает, что все оплаченные ранее пассажирами поездки, деньги за которые в итоге не дошли до получателя, теперь будут учтены корректно.

Ранее сообщалось о том, что директор «Городского транспорта» Дмитрий Романов объявил об увольнении.