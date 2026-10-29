Умерла легендарная голливудская актриса

Звезда фильма «Десять негритят» Эльке Зоммер скончалась в возрасте 85 лет

Фото: Алиса ИИ

Звезда Голливуда 1960-х годов Эльке Зоммер умерла в возрасте 85 лет. О смерти актрисы сообщает издание Bild.

По данным источника, звезда кино скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной ее смерти называется сердечная недостаточность на фоне продолжительной болезни.

Эльке Зоммер получила наибольшую популярность после своих ролей в фильмах «Десять негритят» и «Выстрел в темноте». Всего на ее счету около ста ролей в кино и на телевидении. В 1964 году Зоммер получила «Золотой глобус» за роль в фильме «Премия».

Ранее сообщалось о том, что умер один из основателей популярной рокабилли-группы.