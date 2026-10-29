Мусорный кризис накрыл крупный город в Карелии

Вывоз мусора приостановили на время в Костомукше

фото «Петрозаводск говорит»

Мусорный коллапс случился в городе горняков. Срыв графика вывоза твердых коммунальных отходов в Костомукше зафиксировали вечером 27 октября, сообщили в местной администрации. Костомукшане массово жаловались в ЕДДС на горы невывезенного мусора.

Власти Костомукши обратились в региональный Минстрой, прокуратуру, Минприроды Карелии и региональному оператору «КЭО». Чиновники попросили принять меры и содействовать в урегулировании ситуации, местных жителей же призвали не выносить мусор на придомовые территории, чтобы не создавать свалок. Выносить мусор гражданам предложили на контейнерную площадку на Ледмозерском шоссе.

Вывезти мусор в компании КЭО пообещали 29 октября. Костомукшские депутаты сообщили, что региональный оператор вынужденно приостановил плановый вывоз ТКО из-за «технических процедур», связанных с переходом полномочий от одного оператора к другому.