Компанию наказали за отсутствие газа в доме петрозаводчанина

Газовый спор в Университетском городке: компания сорвала сроки подключения дома и получила крупный штраф

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Компанию накажут рублем за нарушение срока подключения жилого дома к газораспределительной сети. Решение о привлечении АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» к административной ответственности принял Арбитражный суд Карелии.

Компания нарушила сроки подключения жилого дома в Университетском городке к газу, несмотря на заключенный с гражданином договор.

Газовая компания пыталась оправдаться отсутствием в микрорайоне газораспределительных сетей, которые должны были построить за бюджетные деньги. Но инфраструктуру не построили из-за нехватки средств.

Суд доводы отклонил и оставил решение антимонопольного органа о штрафе в 600 тысяч без изменения: «По условиям сделки с потребителем строительство уличной газораспределительной сети являлось обязанностью АО «Газпром газораспределение Петрозаводск», исполнение которой не было обусловлено действиями третьих лиц. Право гражданина на получение ресурса ущемляться не должно». Решение суда пока не вступило в силу, компания подала апелляцию.